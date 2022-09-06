Россия ударила по жилым кварталам Никополя: повреждены 20 многоэтажек, есть раненые (фото)

Пострадали мужчина и женщина, они находятся в больнице.

Российская армия в ночь на 6 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов". В Никополе оккупанты нанесли удар по жилым кварталам.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате российской атаки ранены два человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Никополе повреждено 20 многоэтажек и 11 частных домов, один разрушен. Вражеские снаряды ударили по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе также повреждено несколько газопроводов и автомобилей.

"Зацепило и несколько линий электропередач. Без света - более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают. В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших и разрушений", — добавил Резниченко.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, ночью 6 сентября россияне ракетами ударили по Индустриальному району Харькова, есть погибшие.

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