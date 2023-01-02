Россия ударила ракетами, дронами и тяжелой артиллерией по Украине: как прошла ночь в регионах

За прошедшие сутки, 1 января, российская армия в очередной раз ударила по гражданской инфраструктуре в Украине. Под обстрелы попали Киевщина, Днепропетровщина, Запорожье и другие регионы. Все вражеские дроны сбила украинская противовоздушная оборона. Тем временем Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов, захватчики несут большие потери.

ТСН.ua собрал, как прошла ночь в регионах.

Киевщина

За прошедшие сутки — очередная массированная ночная атака дронами. Повреждены частные дома в нескольких районах. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало. Информация о последствиях уточняется. В столице в результате ночной атаки и повреждения объектов критической инфраструктуры — аварийные отключения электроэнергии. Подробная информация о последствиях уточняется.

Полтавщина

Во время воздушной тревоги этой ночью в Кременчугском районе силами ПВО ВСУ был сбит один БПЛА типа "Шахед".

Черниговщина

За минувшие сутки – минометный обстрел, Новгород-Северский район. Без потерь и разрушений. Ночью – без обстрелов.

Сумщина

Вчера вечером россияне из артиллерии обстреляли Миропольскую общину, 8 прилетов. Ночью из минометов били по Краснопольской громаде. Было 5 прилетов. Последствия уточняются. Под вражеским огнем прошедших суток были 5 громад. В частности, россияне били по Эсманьской, Глуховской, Шалыгинской, Краснопольской и Белопольской громадах.

В результате обстрела Белопольской громады повреждена архитектурная достопримечательность — деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, здание культуры и здание старостата.

Запорожская область

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Ольговское, Темировка, Новоданиловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Дорожнянка, Белогорье, Волшебное, Полтавка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Плавни, Каменское, Стоповое. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Последствия уточняются.

Харьковщина

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огирево, Волчанск и Новомлынск. В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка.

В Купянске из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Ранение получила 78-летняя женщина. Помощь оказали на месте. Подробная информация о последствиях атак за прошедшие сутки уточняется.

Днепропетровщина

Ночью область атаковали российские ракеты, дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Наша ПВО сбила все четыре воздушных цели противника — ракету и три "Шахеда". В Каменском районе обломки уничтоженного дрона упали на частное предприятие. Произошел пожар. Без жертв. Никопольский район россияне атаковали четырежды. Обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Марганец. Без жертв. Последствия атаки выясняются.

Луганщина

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Белогоровки.

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Захватчики несут большие потери от нашей артиллерии и пехоты и отступают. В Купянском направлении враг обстрелял районы Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки. На Лиманском направлении огонь россиян зафиксирован неподалеку от Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы. Каждый день россияне несут значительные потери на фронте. Также в Луганской области в очередной раз усилены фильтрационные мероприятия – россияне ищут корректировщиков. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина

На протяжении ночи обстрелы позиций и окраин Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрелы в течение суток попал и Торецк, там за сутки повреждены 22 дома, насосная станция и ЛЭП на окраине города. Вчера днем – обстрелы с. Иванополье Константиновской громады, повреждены жилые дома и частный транспорт. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован недалеко от Тернов и Дибровы. На Бахмутском направлении в течение суток обстреляно более 15 населенных пунктов — Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки.

Напомним, разведка спрогнозировала действия России в 2023 году. Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что оккупанты могут одновременно пойти с севера или востока.

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