Россия ударила ракетами Х-22 по Днепропетровщине, а также из "Градов" и "Ураганов" (фото)

В ночь на 24 августа воздушная тревога на Днепропетровщине почти не умолкала.
Российская армия выпустила по Днепропетровской области ракеты Х-22, била "Градами" и "Ураганами". Оккупанты накрыли огнем три района: Днепровский, Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Информация о погибших и пострадавших выясняется.
Никопольский район россияне четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".
В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.
На Никополь русские направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.
В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько повреждены.
В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошово перебита линия электропередачи.
Напомним, ночью российские оккупанты ракетами обстреляли Запорожье. Ракеты попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района, а также недалеко от Коммунарского.
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