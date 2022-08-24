Россия ударила ракетами Х-22 по Днепропетровщине, а также из "Градов" и "Ураганов" (фото)

В ночь на 24 августа воздушная тревога на Днепропетровщине почти не умолкала.

Российская армия выпустила по Днепропетровской области ракеты Х-22, била "Градами" и "Ураганами". Оккупанты накрыли огнем три района: Днепровский, Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Никопольский район россияне четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

На Никополь русские направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько повреждены.

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошово перебита линия электропередачи.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, ночью российские оккупанты ракетами обстреляли Запорожье. Ракеты попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района, а также недалеко от Коммунарского.

Ракеты по Днепру: в городе по прилету один дом разрушен до основания

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