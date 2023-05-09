Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ударила ракетами по Черкасской области: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия ударила ракетами по Черкасской области: что известно

Российская армия утром 9 мая нанесла ракетный удар по Черкасщине. / Фото: Associated Press

Пострадавших в результате российской атаки нет.

На рассвете 9 мая российская армия нанесла ракетный удар по Черкасской области. По предварительной информации, враг выпустил две крылатые ракеты.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"На рассвете враг атаковал нашу область. По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Табурца, российская ракетная атака прошла без пострадавших. Впрочем, в одном из случаев, отмечает руководитель ОВА, произошел "незначительный пожар на месте падения". Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении.

Напомним, в ночь на вторник воздушная воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Жители столицы и Киевской области сообщили в Сети о взрывах. Местные власти заявили о работе ПВО.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
12к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация