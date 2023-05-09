Россия ударила ракетами по Черкасской области: что известно

Пострадавших в результате российской атаки нет.

На рассвете 9 мая российская армия нанесла ракетный удар по Черкасской области. По предварительной информации, враг выпустил две крылатые ракеты.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"На рассвете враг атаковал нашу область. По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Табурца, российская ракетная атака прошла без пострадавших. Впрочем, в одном из случаев, отмечает руководитель ОВА, произошел "незначительный пожар на месте падения". Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении.

Напомним, в ночь на вторник воздушная воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Жители столицы и Киевской области сообщили в Сети о взрывах. Местные власти заявили о работе ПВО.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

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