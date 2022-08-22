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Россия ударила ракетами по Днепропетровщине (фото)

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Россия ударила ракетами по Днепропетровщине (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

По предварительной информации, ранены четыре местных жителя, двое госпитализированы.

В ночь на 22 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Враг выпустил ракеты по Синельниковскому району, по Криворожскому ударил из "Ураганов", а по Никополю попал из "Градов" и ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, Никополь Россия обстреляла из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. В результате ранены четверо пожилых местных жителя, двое из них госпитализированы.

В городе два дома разрушены, почти 50 — повреждены. Снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Выведена из строя линия электропередачи. До двух тысяч человек остались без света

В Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российские оккупанты пытаются продвинуться на Донетчине. За прошедшие сутки они попытались наступать на Запорожском направлении.

Над Днепропетровщиной точными выстрелами сбили четыре российские ракеты

Над Днепропетровщиной точными выстрелами сбили четыре российские ракеты

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