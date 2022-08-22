Россия ударила ракетами по Днепропетровщине (фото)

В ночь на 22 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Враг выпустил ракеты по Синельниковскому району, по Криворожскому ударил из "Ураганов", а по Никополю попал из "Градов" и ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, Никополь Россия обстреляла из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. В результате ранены четверо пожилых местных жителя, двое из них госпитализированы.

В городе два дома разрушены, почти 50 — повреждены. Снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Выведена из строя линия электропередачи. До двух тысяч человек остались без света

В Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российские оккупанты пытаются продвинуться на Донетчине. За прошедшие сутки они попытались наступать на Запорожском направлении.

Над Днепропетровщиной точными выстрелами сбили четыре российские ракеты

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