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Россия ударила ракетами по Днепропетровщине: пострадали три района (фото)

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Россия ударила ракетами по Днепропетровщине: пострадали три района (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Число пострадавших из-за вчерашнего обстрела Никополя увеличилось.

В ночь на 29 августа Россия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области — Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Никопольском районе оккупанты попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине.

"К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один человек. Он в тяжелом состоянии. Та атака унесла жизни одного человека, пятеро ранены", — отметил Резниченко.

После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередачи. В Никополе без света осталось 2600 семей. Электрики уже работают над восстановлением. В Марганце масштабы разрушений выясняются.

Утром россияне направили ракеты на Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. На месте происшествия работают спасатели. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются.

© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета
Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Напомним, с шести утра 29 августа в Харькове слышали взрывы. Под ударом русской армии оказался частынй сектор Киевского района города.

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