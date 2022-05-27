Россия ударила ракетами по Днепру: спасатели ищут людей под завалами

В городе около четырех утра было слышно несколько взрывов.
Утром в пятницу, 27 мая, российские оккупанты ударили тремя ракетами по Днепру.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", — написал он.
Напомним, в Днепре 26 мая неизвестный напал на мужчину с ножом и отрезал ему нос. Происшествие случилось на жилом массиве "Победа".
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