Россия ударила ракетами по Днепру: спасатели ищут людей под завалами

Россия ударила ракетами по Днепру: спасатели ищут людей под завалами

В городе около четырех утра было слышно несколько взрывов.

Утром в пятницу, 27 мая, российские оккупанты ударили тремя ракетами по Днепру.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", — написал он.

Напомним, в Днепре 26 мая неизвестный напал на мужчину с ножом и отрезал ему нос. Происшествие случилось на жилом массиве "Победа".

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