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Россия ударила ракетами по инфраструктуре Одесской области – Генштаб

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Россия ударила ракетами по инфраструктуре Одесской области – Генштаб

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Армия агрессора Российской Федерации не перестает атаковать Одесскую область.

Россия нанесла по области очередной ракетный удар. Атака пришлась на инфраструктурный объект в районе населённого пункта Николаевка.

Об этом сообщили 5 августа в утренней сводке Генштаба.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области", — говорится в сообщении.

Напомним, начались 163 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. На Авдеевском направлении продолжаются бои, на Бахмутском – россияне без успеха вели штурмовые действия. Детальнее о ситуации на фронте по состоянию на утро 5 августа — в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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