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Россия ударила ракетами по Миргороду в Полтавской области

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Россия ударила ракетами по Миргороду в Полтавской области

Фото: ТСН.ua

В городе были слышны громкие взрывы.

Российская армия около 11:00 ударила ракетами по Миргороду на Полтавщине. Зафиксировано четыре прилета по инфраструктуре.

Об этом 24 августа сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!" – написал он.

Лунин отметил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, военный эксперт предупредил, что оккупационная российская армия может использовать День Независимости Украины для совершения тяжких преступлений, прежде всего, речь идет о ракетном терроре.

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