Россия ударила ракетами по Миргороду в Полтавской области

В городе были слышны громкие взрывы.
Российская армия около 11:00 ударила ракетами по Миргороду на Полтавщине. Зафиксировано четыре прилета по инфраструктуре.
Об этом 24 августа сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!" – написал он.
Лунин отметил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, военный эксперт предупредил, что оккупационная российская армия может использовать День Независимости Украины для совершения тяжких преступлений, прежде всего, речь идет о ракетном терроре.
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