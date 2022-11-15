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Россия ударила ракетами по Запорожской области: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Россия ударила ракетами по Запорожской области: что известно

Фото: Associated Press

Взрывы раздались во время воздушной тревоги.

Поздно вечером 15 ноября Россия запустила по Запорожской области ракеты, сбитые украинской системой ПВО.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Добавим, что взрывы на территории региона прогремели во время воздушной тревоги. Она продолжалась в течение 30 мин – от 22:17 до 22:47. Следует отметить, что тревожная до сих пор продолжается в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Благодаря профессиональным навыкам бойцов ПВО и искренним молитвам верующих людей в небе Запорожского края обезврежено несколько российских ракет. Все будет хорошо! Тем не менее, строго соблюдаем правила воздушной тревоги", — отметил он.

Напомним, что сегодня в районе Киева подразделениями ПВО во время массированной ракетной атаки РФ территории Украины было сбито 18 ракет из 21. Всего украинские силы противовоздушной обороны сбили 73 ракеты из 90.

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