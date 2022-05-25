Россия ударила ракетами по Запорожью: один человек погиб, трое раненых

Россия ударила ракетами по Запорожью: один человек погиб, трое раненых

Российские кафиры в среду, 25 мая, в 05:13 запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью.

В результате воздушной атаки государства-террориста России по областному центру погибла одна мирная жительница. Кроме того, известно о трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

"В настоящее время известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожья", — говорится в сообщении ОВА.

По предварительной информации, только в частном секторе города известно о 62 поврежденных домах.

К слову, в 03:22 в области сообщили о воздушной тревоге. Ее отменили всего за три часа – в 06:23.

Как сообщалось, в среду, 25 мая, в городе Покровск Донецкой области произошел взрыв. Об этом около 07:30 сообщил городской голова Руслан Требушкин. Детальнее о ситуации пообещал сообщить впоследствии.

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