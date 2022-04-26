Россия ударила ракетами по Запорожью: первые подробности

Утром 26 апреля Россия ударила ракетами по Запорожью. Воздушная тревога сработала после первого взрыва.

Об этом рассказал секретарь городского совета Анатолий Куртев.

"Хочу еще раз объяснить вам, почему такое может происходить. За обнаружение потенциальной воздушной угрозы в Украине отвечают радиолокационные подразделения Воздушных сил. Но дело в том, что выявить все угрозы невозможно", — написал он.

По его словам, ракеты являются очень малозаметными целями, к тому же они еще и программируют свой курс. Они летят очень низко и могут огибать рельеф местности. Это позволяет им оставаться незамеченным для воздушных сил и не быть сбитой противовоздушной обороной.

"Ракеты, которые летели сегодня, летели именно на низкой высоте... Поэтому, если в городе был прилет, но перед этим не включали сирену, это значит, что воздушные силы не увидели ракету, но оповещают о прилете следующей", — пояснил Куртев.

Напомним, утром 26 апреля, около 6:50, в Запорожье попали российские ракеты. Были слышны не менее трех взрывов.

Ракетные удары по Запорожью и попытка эвакуации Мариуполя - оперативные новости

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