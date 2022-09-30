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Россия ударила ракетами по Запорожью: раздалось более 12 взрывов

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Россия ударила ракетами по Запорожью: раздалось более 12 взрывов

Фото: ТСН.ua

В Запорожье и области объявлена воздушная тревога, раздались взрывы.

Около 7:10 утра 30 сентября в Запорожье раздались громкие взрывы. Россия ударила по городу ракетами.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По словам очевидцев, было слышно более 12 взрывов. Официальной информации об атаке пока нет.

Напомним, российские захватчики уже в третий раз за сутки атаковали Днепр. Мэр города Борис Филатов рассказал подробности ночных обстрелов. Он рассказал, что сгорело более ста автобусов.

Последствия ракетной атаки на Днепр

Последствия ракетной атаки на Днепр

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