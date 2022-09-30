Россия ударила ракетами по Запорожью: раздалось более 12 взрывов

В Запорожье и области объявлена воздушная тревога, раздались взрывы.

Около 7:10 утра 30 сентября в Запорожье раздались громкие взрывы. Россия ударила по городу ракетами.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По словам очевидцев, было слышно более 12 взрывов. Официальной информации об атаке пока нет.

Напомним, российские захватчики уже в третий раз за сутки атаковали Днепр. Мэр города Борис Филатов рассказал подробности ночных обстрелов. Он рассказал, что сгорело более ста автобусов.

Последствия ракетной атаки на Днепр

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