Россия ударила ракетами по Запорожью: раздалось более 12 взрывов

В Запорожье и области объявлена воздушная тревога, раздались взрывы.
Около 7:10 утра 30 сентября в Запорожье раздались громкие взрывы. Россия ударила по городу ракетами.
Об этом сообщают местные жители в Сети.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По словам очевидцев, было слышно более 12 взрывов. Официальной информации об атаке пока нет.
Напомним, российские захватчики уже в третий раз за сутки атаковали Днепр. Мэр города Борис Филатов рассказал подробности ночных обстрелов. Он рассказал, что сгорело более ста автобусов.
Читайте также: