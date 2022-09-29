Россия ударила ракетами по жилым кварталам Днепра: есть погибшие и раненые, среди них – дети (фото, видео)

В ночь на 29 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате атаки погибли минимум три человека, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", – рассказал он о пострадавшей.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В городе полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать под ними людей. Там еще могут быть дети.

Также повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажек, рынок, автобусы, автомобили и линии электропередачи.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в Днепре цены на аренду жилья выросли после полномасштабного вторжения России и держатся на высоком уровне уже более полугода. И совсем безосновательно. Владельцы квартир воспользовались большим наплывом вынужденных переселенцев в город.

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