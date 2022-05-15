Россия ударила ракетами у границы с Польшей: глава ОВА сообщил подробности (видео)

Россия ударила ракетами у границы с Польшей: глава ОВА сообщил подробности (видео)

Четыре ракеты России, которую оккупанты запустили по Львовщине утром 15 мая, попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Глава Львовской ОВА уточнил, что ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Об этом глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в обращении.

По его данным, четыре ракеты российской армии попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе. Объект в результате варварской атаки – полностью разрушен.

По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью пока никто, к счастью, не обращался.

"Сегодня, 15 мая, около 04:30 по территории Львовской области был нанесен ракетный удар с акватории Черного моря. Две ракеты ПВК "Запад" сбили, четыре попадания в военный объект. Объект полностью разрушен. К счастью, жертв нет", – сообщил глава области.

Комментарий Козицкого об обстреле Львовщины 15 мая

Напомним, что российские оккупанты утром 15 мая обстреляли ракетами Львовскую область. Они попали в один из военных инфраструктурных объектов.

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