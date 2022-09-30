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Россия ударила ракетой по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья: есть погибшие (фото)

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Россия ударила ракетой по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья: есть погибшие (фото)

Фото: Telegram / Александр Старух

Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию и забрать своих родственников, а россияне ударили туда ракетой.

Российская армия утром 30 сентября нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы.

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© Telegram / Александр Старух
Фото: Telegram / Александр Старух

Напомним, около 7:10 утра 30 сентября в Запорожье раздались громкие взрывы. Россия ударила по городу ракетами. По словам очевидцев, было слышно более 12 взрывов.

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