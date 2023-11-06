Россия ударила ракетой по Херсону: что известно

Российские оккупанты в ночь на 6 ноября атаковали Херсон противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Как сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, ракета повредила 5-этажный жилой дом, информации о пострадавших нет.

Также, по его словам, в эту ночь российские войска несколько раз атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега. Под удар попали жилые кварталы в Центральном районе. В результате попаданий вражеских снарядов повреждены квартиры и частные дома. Информация о раненых отсутствует.

Атака по Украине в ночь на 6 ноября

В ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131.

Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона. Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА, сообщает Генштаб ВСУ.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

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