Россия ударила ракетой по военным на Сумщине: что произошло на самом деле

Скриншот из видео пропагандистов: россияне утверждают, что это — кадр удара по полигону

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Армия РФ атаковала полигон в Сумской области. В результате известно о шести погибших и более десятка раненых военнослужащих.

Россияне не впервые обстреливают украинские полигоны, более того, потом распространяют фейки относительно своих «успешных операций».

Кроме того, очередная трагедия поднимает вопросы безопасности на учебных полигонах в прифронтовой зоне и внедрение системы контроля над военными нарушениями.

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ТСН.ua собрал все, что известно, удар по стрельбищу на Сумщине по состоянию на 21 мая.

Удар РФ по полигону в Сумской области

Во вторник, 20 мая армия РФ нанесла удар ракетой типа «искандер» по Шосткинской общине Сумской области.

В Сумской ОВА отметили, что в результате атаки пострадала инфраструктура одного из местных предприятий.

В то же время, ряд украинских военных блоггеров и журналистов сообщали об ударе по полигону Сил обороны.

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Известно, что от места удара до границы с РФ — менее 50 км.

Россия распространяет фейки

В России выдвинули свою версию событий. В частности, после атаки ряд росСМИ и Минобороны РФ сообщили, что в результате удара у Шостки погибли более полусотни военных, в том числе инструкторы. Также там заявили об успешной ликвидации боеприпасов и техники.

В частности, в СМИ как у российских, так и украинских фигурировала информация, что военных атаковать во время «строения» и «награждения».

В свою очередь военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила , что это не было построение или награждение, а был полигон для стрельб.

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«Это было не построение. Не награждение. Это был полигон для стрельб, который есть у каждой воинской части, стоящей на линии фронта. Под подобный обстрел попал как-то на таком же полигоне под Курахово и мой муж, когда после недели в Угледаре выехал с группой опробовать новый дрон», — сообщила корреспондентка.

Командование отстранили

Затем в Национальной гвардии Украины сообщили об атаке на полигон. Там отметили, что в результате ракетного удара погибли шесть военнослужащих, а более десяти — получили ранения.

«В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли шесть военнослужащих, более десяти — получили ранения. По факту трагедии проводится служебное расследование», – говорится в сообщении.

В Нацгвардии сообщили, что командира части отстранили, а данные передали правоохранителям. Военные обещают правовую оценку действий всех причастных.

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Также там отметили, что ранее были утверждены алгоритмы действий во время воздушных угроз и предотвращения нарушений безопасности.

«Командование НГУ и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области», — говорится в сообщении.

Бойцы обвиняют командиров в игнорировании тревоги

Бойцы, которые учились на полигоне в Сумской области, который атаковали россияне , обвиняют командиров в игнорировании воздушной тревоги.

«Мы, когда там были, вечно утверждали им, что не нужно выстраиваться на полигоне, потому что непосредственная близость к границе, возможно появление разведывательных БПЛА ну и… но всем было пох**, потому что это лезь солдат не в свое дело. Были стрельбы бату, они их построили, водили строем, проводили занятия, стрельбы, топография и т.д.», — рассказали о ситуации военные.

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По словам «Алекса», военные неоднократно предупреждали об опасности сосредоточения под открытым небом у границы, но командование игнорировало риски.

«Алекс» подчеркнул, что подобные инциденты повторяются из-за отсутствия выводов и контроля. Даже после этого удара в других частях продолжают пренебрегать безопасностью.

В свою очередь командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов считает, что служебное расследование удара по полигону в Сумской области не поможет проблеме.

Он отметил, что ответственность за трагедию перекладывают на оказавшегося на месте последним»,

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"Это не расследование. Это - очередное прикрытие провала системы", - считает военный.

Что говорят в ВСУ

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой призвал сохранять адекватность и сознание и не подвергаться враждебным информационным вбросам.

«Поэтому обратите внимание, кто вчера разгонял насилие о „строении“ (которого не было) и уже назвал виновных в ВСУ, имея под рукой только гиперболу российской пропаганды. Определите для себя, кто просто собирает трафик, кто хайпирует, а кто возможно сознательно распространяет вражеские вбросы. И кто из них сегодня опровергнет свои вчерашние предъявления», – написал он на своей странице в Facebook.

Также он заявил, что во время ракетного удара по военному полигону Нацгвардии Украины в Сумской области не было построения и нужно разбираться в ситуации.

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«Да, это трагедия. Но это война. Месяц назад в Киеве жертв было гораздо больше. ВСУ.

Как можно было избежать потерь

Военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, чтобы избежать трагедий, подобных Сумщине, следует создать методику безопасности для стрельбищ в прифронтовых районах.

Крамаров отметил, что обучение на прифронтовых полигонах — необходимость, но существующие правила безопасности устарели. Он отметил, что современные средства поражения, в том числе дроны-разведчики и ракеты типа «Искандер-М», могут поражать цели без предупреждения, а между обнаружением угрозы и ударом может пройти только минута.

«Нужна четкая методика: кто находится на открытом полигоне, сколько людей, есть ли укрытие. Нужно хотя бы иметь вырытые блиндажи, а еще лучше — бетонные укрепления», — отметил Крамаров.

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В частности, необходимо создать систему технического прикрытия, в частности, использование средств радиоэлектронной разведки, которые могут вовремя выявить активность враждебных БПЛА.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии 24 Канала рассказал, что при подготовке военных следует учитывать расстояние до врага. В частности, должен быть обратный процесс контроля: должно быть понимание – кто, где и как выполняет задачи.

Также он отметил необходимость ввести спецподразделения для контроля за любыми военными нарушениями.

РФ не впервые атакует полигоны ВСУ

В ноябре 2023 года российская ракета одним ударом унесла жизни почти двух десятков военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате атаки много пострадавших, в том числе среди гражданских. Жестокий удар оккупанты нанесли в момент, когда воины ВСУ выстроились на награждение в прифронтовом селе Запорожской области. Тогда в бригаде подтвердили гибель 19 человек. Командир бригады Дмитрий Лысюк впоследствии был отстранен.

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Также в марте 2025 года Россия нанесла удар по полигону вблизи Днепра на расстоянии более 100 км от линии фронта. Генерал Драпат официально подтвердил эту информацию.

Тогда ДБР открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате ракетного удара РФ по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

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