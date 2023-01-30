Россия ударила ракетой по жилому дому в Харькове: все что известно о трагедии (фото)

Российская ракета ударила по жилому дому в воскресенье в 11 вечера.
Российская армия в ночь на 30 января нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.
ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.
В дом попала ракета С300
По предварительной информации, Россия около 23:00 ударила по Харькову ракетой из зенитного ракетного комплекса С300.
Она попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате взрыва частично разрушилась крыша здания и верхние этажи. Произошел масштабный пожар.
Погибла жительница дома, ее муж и еще два человека ранены
Российская ракета убила одного человека в жилом доме — пожилую женщину. Ее муж и еще двое жителей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Последствия удара ликвидировали около 40 спасателей
Чтобы ликвидировать последствия ракетного удара на место происшествия направили шесть пожарных автоцистерн и две автолестницы. Всю ночь там работали около 40 спасателей, рассказали в ГСЧС.
На момент прибытия подразделений горела разрушенная крыша дома на площади около 450 квадратных метров. Чтобы добраться до очага горения, пожарным приходилось разбирать завалы.
В 23:38 пожар удалось локализовать, а в 03:18 полностью ликвидировать. По состоянию на утро 30 января спасательные работы на месте продолжаются, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Напомним, 14 января российская армия нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре. В результате атаки под завалами погибли 46 человек. Еще 80 человек были ранены.
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