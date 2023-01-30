Россия ударила ракетой по жилому дому в Харькове: все что известно о трагедии (фото)

Российская ракета ударила по жилому дому в воскресенье в 11 вечера.

Российская армия в ночь на 30 января нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

В дом попала ракета С300

По предварительной информации, Россия около 23:00 ударила по Харькову ракетой из зенитного ракетного комплекса С300.

Она попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате взрыва частично разрушилась крыша здания и верхние этажи. Произошел масштабный пожар.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Погибла жительница дома, ее муж и еще два человека ранены

Российская ракета убила одного человека в жилом доме — пожилую женщину. Ее муж и еще двое жителей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Последствия удара ликвидировали около 40 спасателей

Чтобы ликвидировать последствия ракетного удара на место происшествия направили шесть пожарных автоцистерн и две автолестницы. Всю ночь там работали около 40 спасателей, рассказали в ГСЧС.

На момент прибытия подразделений горела разрушенная крыша дома на площади около 450 квадратных метров. Чтобы добраться до очага горения, пожарным приходилось разбирать завалы.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

В 23:38 пожар удалось локализовать, а в 03:18 полностью ликвидировать. По состоянию на утро 30 января спасательные работы на месте продолжаются, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 14 января российская армия нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре. В результате атаки под завалами погибли 46 человек. Еще 80 человек были ранены.

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