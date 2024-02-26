Россия ударила УАБами по Сумщине: есть погибшие и разрушения (видео)

Жертвами атаки стали супруги, находившиеся дома.
Российские войска в ночь на 26 февраля ударили управляемыми авиабомбами по Юнаковской громаде Сумской области. В результате атаки есть погибщие и разрушения жилых домов.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
По данным военной администрации, в 2:15 россияне нанесли авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил для этого управляемые авиационные бомбы. Были зафиксированы четыре взрыва.
По предварительным данным, в результате авиаудара погибли два человека – супруги, находившиеся дома. В результате атаки разрушен один частный жилой дом, еще пять – повреждены.
На месте работают все необходимые службы.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Враг обязательно ответит за каждого убитого человека. Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности. Воспользуйтесь возможностями эвакуации, которые можно узнать у руководства громад и старостатов", — отметили в ОВА.
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Напомним, российские захватчики ночью атаковали Украину ракетами и дронами. ПВО уничтожила три ракеты Х-59 и девять беспилотников в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
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