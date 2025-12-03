Россия ударили баллистикой по Кривому Рогу: стали известны последствия

Обстрел / © ТСН.ua

В Кривом Роге в административное здание попал баллистический снаряд, предварительно комплекса «Искандер-М». В результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, на месте происшествия организован штаб в школе, расположенной напротив здания, куда попала ракета.

Предварительно известно об одной пострадавшей — женщине, ее состояние нетяжелое. Пожар, возникший после попадания, ликвидирован. На месте работают спасательные и оперативные службы.

Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них — 3-летняя девочка. Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

