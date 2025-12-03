- Дата публикации
Россия ударили баллистикой по Кривому Рогу: стали известны последствия
Российские оккупанты посреди дня атаковали Кривой Рог ракетой.
В Кривом Роге в административное здание попал баллистический снаряд, предварительно комплекса «Искандер-М». В результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
По его словам, на месте происшествия организован штаб в школе, расположенной напротив здания, куда попала ракета.
Предварительно известно об одной пострадавшей — женщине, ее состояние нетяжелое. Пожар, возникший после попадания, ликвидирован. На месте работают спасательные и оперативные службы.
Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них — 3-летняя девочка. Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Напомним, ранее мы писали о том, что 26 октября, в Кривом Роге прогремели взрывы. На месте попадания был виден черный дым.