Война
1145
1 мин

Россия ударили баллистикой по Кривому Рогу: стали известны последствия

Российские оккупанты посреди дня атаковали Кривой Рог ракетой.

Наталия Магдык
Обстрел

Обстрел / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Кривом Роге в административное здание попал баллистический снаряд, предварительно комплекса «Искандер-М». В результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, на месте происшествия организован штаб в школе, расположенной напротив здания, куда попала ракета.

Предварительно известно об одной пострадавшей — женщине, ее состояние нетяжелое. Пожар, возникший после попадания, ликвидирован. На месте работают спасательные и оперативные службы.

Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них — 3-летняя девочка. Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 октября, в Кривом Роге прогремели взрывы. На месте попадания был виден черный дым.

