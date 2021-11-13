Россия удерживает мощную наступательную группировку у украинской границы — ОП

После осенних учений вся боевая техника осталась у границ.
Вооруженные силы Российской Федерации постоянно удерживают мощную наступательную группировку у границ Украины, которая остается там после военных учений.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Роман Машовец в интервью Military Times, передает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Он напомнил, что во второй половине 2021 года российские войска провели командно-штабные учения на границе Украины. После их завершения в места постоянной дислокации вернулся только личный состав, а боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у украинской границы.
"Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины", — сказал Машовец.
Он подчеркнул, что Россия не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.
"Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", – добавил замглавы ОП.
Напомним, на днях американское издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома, сообщило, что необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.
В Москве заявили, что они "вправе собирать войска там, где хотят".
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