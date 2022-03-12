Россия угрожает уничтожать конвои иностранного оружия для Украины и подготовила санкции против США и Запада

Россия угрожает уничтожать конвои иностранного оружия для Украины и подготовила санкции против США и Запада

Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений.

Российские власти угрожают уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины. Они станут "законными целям" для вооруженных сил РФ

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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"Мы предупредили США, что оркестрированная ими накачка вооружениями из ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели. Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача в Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и тому подобное", — отметил он.

Рябков также добавил, что списки персональных санкций против США и Запада готовы и скоро будут обнародованы.

Кроме того, Рябков заявил, что Россия может возобновить диалог с США по безопасности, если Вашингтон к этому готов.

Ранее генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны. Йенс Столтенберг убежден, что президент Путин знает об этом. Он отметил, что Россия является агрессором, а Украина защищается.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что его государство ответит России на любые угрозы от нее для НАТО, даже если это приведет к третьей мировой войне.

ТСН.ua

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