Россия украла с оккупированных территорий Украины пшеницы на $1 млрд – Bloomberg

С оккупированных россиянами территорий Украины было собрано почти 6 млн т пшеницы, в результате чего государство потеряло по меньшей мере 1 млрд дол.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследования с использованием спутниковых изображений программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству.

Так, по данным NASA Harvest, с временно захваченных территорий Украины было собрано около 6 млн т пшеницы. Собрано около 88% озимых культур, посеянных на захваченных территориях. В то же время не собран урожай с территорий, расположенных в основном по линии фронта.

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Результаты исследования также свидетельствуют, что российские корабли экспортировали вывезенное с оккупированных территорий зерно в другие страны, включая Ливию и Иран. Однако объемы этого зерна оценить сложно, ведь грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Отмечается, что почти четверть украинской пшеницы выращивается на территориях, которые Россия называет своими, совершив там попытку аннексии, однако часть этих территорий контролируется Украиной.

Коммерциализация награбленного сырья может составить военное преступление, предупредил главный прокурор Швейцарии, ведущий центр торговли сырьем.

Крупнейший украинский производитель HarvEast заявил, что все озимые культуры, которые он высадил на своих землях в Донецкой области, собрали этим летом российские оккупанты.

Напомним, в октябре издание Financial Times опубликовало расследование, в котором на примере одного судна показало, как Россия тайно вывозит зерно с оккупированных территорий Украины. Та, удалось проследить путь одной из партий украинского зерна, которую страна-агрессор продала в Турцию.

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