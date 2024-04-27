Россия украла у ВСУ технологию поражения целей и активно применяет на фронте — BILD

ВСУ начали использовать наземные дроны в январе 2024 года.

Аналитик BILD утверждает, что российские войска вслед за Украиной перешли к применению наземных дронов на поле боя.

Об этом сообщает российская служба BILD.

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Отмечается, что в январе эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщал, что наряду с беспилотниками Украина начала разрабатывать и разные типы наземных дронов. Теперь, по его словам, их стала активно использовать и русская армия.

"Недавно 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, как украинский воздушный FPV-дрон уничтожает сухопутный гусеничный беспилотник ВС РФ. Очевидно, он перевозил снабжение для российских солдат. На другой записи ВСУ показали российский наземный дрон радиоэлектронной борьбы. На небольшую гусеничную платформу установили устройство для создания радиопомех, чтобы сбивать украинские воздушные беспилотники", - говорится в сообщении.

Таким образом, по мнению аналитика, война в Украине постепенно превращается в "войну роботов".

Напомним, ранее аналитик BILD заявил, что РФ вроде бы захватила Семеновку и вошла в Соловьева.

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