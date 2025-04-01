Россия укрепляет плацдарм на Харьковщине: эксперт предупредил о росте угрозы на Осколе

Эксперт предупредил о росте угрозы на Осколе. / © Associated Press

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Положение российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области становится все более сложным вызовом для украинских Сил обороны.

Об этом в эфире "Фабрики новин" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его мнению, ситуация на этом участке фронта уже требует перебрасывания значительных резервов.

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"Сам по себе плацдарм на правом берегу опасен... На это направление уже надо перебрасывать серьезные ресурсы. Это пока один там был плацдарм — можно было как-то решить. А сейчас они уже там довольно серьезно зацепились за правый берег, и сложно будет их так просто "сбросить". То есть надо усиливать давление", — объяснил Свитан.

По словам эксперта, российские силы активно пытаются удержать плацдарм, строя механизированные мосты для переправы тяжелой техники. Однако украинская артиллерия и авиация оперативно реагируют на подобные действия. В частности, одну из переправ вблизи поселка Двуречное недавно удалось уничтожить.

Свитан также подчеркнул, что разрушение вражеских переправ уже стало привычной практикой для Сил обороны, которая выполняется с помощью высокоточного оружия.

Ранее сообщалось, что армия РФ пыталась переправиться на западный берег реки Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.