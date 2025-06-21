Россия уменьшила интенсивность штурмов на Сумщине: в ВСУ назвали причину

Российские войска / © Associated Press

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В приграничье Сумской области снизилась интенсивность штурмов российских войск. Причина — значительное истощение сил и средств врага, а не изменение тактики.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии для 24 Канала.

Тимочко подчеркнул, что летнее наступление 2025 года является продолжением операций, начатых в 2024-м. В этом году оккупанты развернули боевые действия на тех направлениях, где в прошлом году наступательных действий не планировали.

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«У россиян по наступлению 2024 года в 2025 ничего не изменилось. Те же малые группы, лобовые атаки, попытки масштабировать удары по гражданскому населению Украины. Возможно, они увеличили масштаб подхода к геноцидным ударам по украинским тыловым городам именно беспилотниками именно с прицельной установкой на удары по гражданским объектам, людям», — добавил Тимочко.

По его словам, еще в прошлом году РФ планировала наступление на Сумщину, но из-за действий ВСУ — в частности Курской операции — реализация была отложена. Враг накопил до 60 тысяч личного состава в приграничных районах, однако реального продвижения не достиг.

«Сейчас уменьшилось не количество атак противника или их интенсивность. Потому что они опираются в линии обороны. Наступательный потенциал пехотных сил, которых они загнали в эти нейтральные серые зоны приграничья, накопление сил привело к большим потерям. Они перебрасывали войска с Юга. Ресурс, который они планировали развернуть в оперативное или стратегическое наступление, стерся на тактическом уровне», — отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Как отметил Тимочко, несмотря на временное снижение активности, РФ сохраняет намерение возобновить наступление. Однако вряд ли оккупанты смогут существенно продвинуться вглубь Сумщины.

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«Уменьшение количества атак противника произошло не потому, что он предложил какую-то уникальную стратегию или у него изменился подход. Потому что те силы, которые они рассчитывали применять на больших территориях, просто стерлись. Сейчас они будут проводить определенную реорганизацию сил для того, чтобы продолжать свою военную кампанию», — добавил он.

Ранее в эстонской разведке отметили, что оккупанты не могут достичь прорыва на фронте, поэтому все чаще прибегает к ударам по жилым кварталам Украины.