Россия уменьшила количество кораблей в Черном море из-за шторма: сколько "Калибров" наготове

В воскресенье, 30 апреля, в Черном море наблюдается сильный шторм. Из-за непогоды россияне уменьшили количество кораблей в море и не вывели носители крылатых ракет.

Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что сегодня на боевом дежурстве находятся 7 кораблей. В Азовском море находится только один корабль, в Средиземном – 4. Среди них есть один ракетоноситель с 16 "Калибрами".

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что мощный шторм сдерживает действия врага.

"Шторм действительно мощный. У них нет той мореходности, которая могла бы их удержать. Это говорит об определенной паузе. Вполне вероятно, что с улучшением погоды они (ракетоносители, — ред.) вернутся на боевые дежурства", — сказала Гуменюк.

В силах ВСУ добавили, что из-за сильного ветра российская армия также не может запускать с моря беспилотники.

Отметим, в субботу, 29 апреля, у Черного моря был замечен военный стратегический самолет НАТО дальней радиолокационной слежки Boeing E-3 Sentry.

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