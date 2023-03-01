Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" угрожают Украине

Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море с пяти до четырех по состоянию на 1 марта и ситуация там меняется достаточно динамично.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

"Обстановка в Черном море меняется достаточно динамично и сейчас мы фиксируем уменьшение корабельной группировки Российской Федерации. В частности, заведен один ракетоноситель в пункт базирования. То есть сейчас их четыре и общий суммарный залп ракет может достигать 24 "Калибров", – описала ситуацию Гуменюк.

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Она также заверила, что Силы обороны Украины внимательно следят за действиями россиян. В частности, речь идет о слежке за тем, как враг согласовывает свои действия с тактической авиацией в оккупированном Крыму и стратегической авиацией на разных аэродромах.

Напомним, 28 февраля Гуменюк предупредила о вероятности подготовки России к новой массированной ракетной атаке по Украине, которая возможна в течение двух суток.

Заметим, что в ночь на 1 марта оккупанты с севера запустили по Украине дроны-камикадзе. В Полтавской области удалось сбить до пяти вражеских беспилотников, об их ударах не сообщалось.

Добвавим, что раньше после атаки дронами россияне запускали по Украине ракеты, однако в течение последних дней этого не происходило. Как отметили в воздушных силах ВСУ, это не значит, что враг изменил свою тактику.

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