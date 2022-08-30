Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС – Подоляк

Оккупанты пытаются заставить миссию добраться до ЗАЭС через Крым/ОРДЛО.
Россия обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС.
Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украину прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии и в ближайшие дни направится на Запорожскую атомную электростанцию.
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