"Россия умышленно превратила свое вторжение в Украину в "зерновую войну", — МИД Германии

"Россия умышленно превратила свое вторжение в Украину в "зерновую войну", — МИД Германии

Бербок заявила, что действия России вызывают перебои с поставками зерна, неизмеримый рост цен. Это заведомо избранный инструмент в гибридной войне.

Россия намеренно решила превратить войну против Украины в войну за зерно.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на итоговой пресс-конференции встречи министров иностранных дел G7 в Германии, сообщает Bild.

"Действия России вызывают перебои с поставками, неизмеримый рост цен – не только в нашей стране, но и во всем мире – и угрозу жестокого голода. Мы не должны быть наивными – это не побочный вред. Это сознательно избранный инструмент в ведущейся гибридной войне. сейчас", — сказала Бербок.

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По словам дипломатки, Россия готовит питательную среду для новых кризисов, чтобы намеренно ослабить международное единство против войны России.

"То, как мы действуем или как мы не действуем, будет определять то, как мы будем жить вместе в мире на многие годы или, возможно, десятилетие вперед. Конец вообще ничего не говорит, это не вариант для нас, лично для меня", — отметила Бербок.

Напомним, что Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

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