Россия уничтожает энергетику Украины: как массированные удары оставили тысячи людей без света

Последствия обстрелов Львовской области 5 октября

В ночь на 5 октября Россия запустила 496 ударных беспилотников и 53 ракеты по городам и селам Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Атака продолжалась до утра, а беспилотники продолжали угрожать в течение дня. По данным Воздушных сил Украины, 57 дронов и 14 ракет преодолели противовоздушную оборону.

Об этом пишет The New York Times.

По меньшей мере, пять человек погибли, десятки получили ранения. Местные власти предупреждают, что количество жертв может возрасти.

"Россияне снова атаковали нашу инфраструктуру - все, что обеспечивает нормальную жизнь", - заявил Зеленский, призвав к усилению противовоздушной обороны.

Удар по Львову и другим регионам

Одним из главных центров атаки стал Львов. В селе на окраине города ракета разрушила здание, убив четырех членов одной семьи и ранив по меньшей мере трех человек. В центре Львова из-за повреждения энергосети многие жители остались без света.

Обстрелы также зафиксированы в Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях. В Запорожской области один человек погиб, а 73 тысячи жителей остались без электроэнергии.

Последствия для энергосистемы

Министерство энергетики Украины сообщило, что атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру, что привело к масштабным отключениям. Эта тактика повторяется каждую зиму с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Продолжаются аварийные и восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - отметили в министерстве. Аварийные бригады работают над устранением повреждений по всей стране.

Международная реакция

Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, в социальных сетях назвала атаки России "террористическими" и подтвердила, что Европа будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Зеленский отметил необходимость более быстрого выполнения оборонных соглашений для защиты от "воздушного террора".

Ранее эксперт предупредил о готовящемся РФ масштабном ударе по Украине. По его информации, Россия накапливает до 100 ракет "Калибр" у берегов Новороссийска.