Россия уничтожает медицинскую инфраструктуру в Украине: Денисова сообщила о 616 разрушенных медучреждениях

Еще на Черниговщине, находившейся в оккупации в течение месяца, российские войска полностью разрушили 8 больниц.

За восемьдесят дней полномасштабной войны России против Украины, войсками страны агрессора уже разрушены 616 медицинских учреждений, из них 101 – уничтожены полностью.

Для их восстановления по данным Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко нужно 32 млрд. грн. Об этом сообщила Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

Только на Черниговщине, которая находилась в оккупации в течение месяца, российские войска полностью разрушили 8 больниц и еще 37 повредили. Ущерб оценивается более чем в два миллиарда гривен. Кроме того, в Украине повреждено 375 аптечных заведений.

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"Такие действия РФ являются нарушением статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающей нападения на гражданское население и гражданские объекты. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", — призвала Денисова.

Напомним, что украинцев, ставших свидетелями зверств кафиров, принудительно вывозят в ОРДЛО.