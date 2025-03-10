Серия ударов российских дронов по дороге в Суджу стала сигналом возможного завершения семимесячного украинского вторжения в Курскую область, отмечает издание.

Украинский гарнизон численностью 10 тысяч военных в Курской области на западе России оказался в критической ситуации. Постоянные атаки элитных российских беспилотников уничтожили сотни транспортных средств на главной дороге между Курском и городом Суджа, являющейся ключевым пунктом обороны украинского выступления в регионе. Также Россия уничтожает мосты.

Об этом пишет Forbes.

Воспользовавшись ухудшением поставок украинской оперативно-тактической группировки "Северск", значительно большие российские и северокорейские силы в Курске активизировали свое трехмесячное контрнаступление.

Украинские бригады, находящиеся на северной оконечности выступления, отступают в направлении Суджи, где недавно смогли отразить попытку российского прорыва через старый газопровод.

Это отступление может предшествовать полному выходу Украины из Курской области и возвращению в более безопасные районы северной территории Украины.

Российские силы пытаются заблокировать любые пути отступления, несмотря на атаки украинской авиации, в частности, МиГ-29. "Противник разрушает мосты в Курской области и вдоль международной границы, пытаясь помешать выходу Северской оперативно-тактической группировки из Курской области на территорию Украины", – предупредили в Украинском центре оборонных стратегий.

Сиверское ОТУ имело определенный успех в начале февраля, однако ситуация кардинально изменилась по прибытии российского Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон" во второй половине месяца.

"Рубикон" использует передовую тактику дронов", — пояснил независимый аналитик Эндрю Перпетуа. Особенно угрожающие взрывные FPV-дроны, которые могут преодолевать украинское радиоглушение.

Серия ударов российских дронов по дороге в Суджу стала сигналом к возможному завершению семимесячного украинского вторжения в Курскую область. "День, когда вы это увидели, должен стать днем, когда вы начали волноваться о Курске", — написал Пертетуа.

Российская кампания беспилотников в Курской области совпала с решением президента США Дональда Трампа приостановить дальнейшую помощь Украине и прекратить обмен разведданными между США и Украиной.

Европейские союзники Украины могут частично компенсировать потерю американской информационной поддержки, однако этот процесс займет время. Россия, в свою очередь, активно использует ситуацию в свою пользу.

"Заслуживает внимания временная связь между приостановкой обмена разведданными США с Украиной и началом уничтожения Россией украинского Курского выступления", – отметил Институт изучения войны.

Напомним, российские войска захватили села Мартыновку, Малую Локню и окрестности в Курской области.

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