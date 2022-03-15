Россия уничтожает в Украине православные церкви, мечети, синагоги – МВД

Пострадали уже не менее 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в не менее шести областях Украины.

Российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД 15 марта.

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"В то время, как пропагандисты кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о "защите православия", агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни религиозных общин Украины. Пострадали уже по меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в по меньшей мере шести областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них – православные храмы", — рассказали в ведомстве.

МВД

В МВД также просят, если вы знаете информацию о случаях массовых разрушений и повреждений религиозных объектов из-за агрессии российских оккупационных войск – пожалуйста, присылайте ее сюда: https://culturecrimes.mkip.gov.ua.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Святогорской лавры Украинской православной церкви (МП) иллюстрацией лжи российской пропаганды.

Ранее предстоятель УПЦ Онуфрий обвинил РФ в нападении на Украину и назвал войну "самым страшным грехом".

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