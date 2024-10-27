Россия уничтожает зерно: под Чугуевым оккупанты ударили по ангару с зерном (фото)

В Харьковской области под Чугуевым россияне прицельно ударили по ЗРК "С-300" по ангару, где хранились урожай пшеницы, подсолнечника и кукурузы.

Об этом сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.

"В масштабном пожаре сгорели тонны зерна, сейчас подсчитываем убытки. Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким фермерам и хранился в Малиновке. Но после удара окупантов не осталось ничего", — рассказал он о последствиях.

Последствия уничтожения зерна/ГУНП в Харьковской области

Фиксирование последствий уничтожения зерна/ГУНП в Харьковской области

Фиксирование последствий уничтожения зерна/ГУНП в Харьковской области

Украина занимает первое место в мире по поставкам семян подсолнечника, третье место по экспорту кукурузы и четвертое место по пшенице. В рейтингах по объемам экспорта семян подсолнечника Украина лидирует, за кукурузой занимает третье место после США и Бразилии, а по пшенице — четвертое, уступая Канаде, США и России.

В 2024 году Украина занимает третье место в мире по экспорту грецких орехов после США и Чили

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