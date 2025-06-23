Россия уничтожила клинику для детей с инвалидностью и защитников в Киевской области

Клиника ЦСМ. Белая Церковь / © Facebook

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В ночь на 23 июня российский обстрел разрушил клинику ЦСИ в Белой Церкви Киевской области. Это медицинское учреждение было критически важным центром, где проходили реабилитацию дети с инвалидностью, а также украинские военные после ранений и плена.

Об этом сообщили в благотворительной организации TulSun Foundation, поддерживавшей данную клинику более двух лет.

О трагедии сообщили на странице клиники в Facebook. По словам медиков, прямое попадание полностью уничтожило здание. В частности, реабилитационное, физиотерапевтическое и стационарное отделение.

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В ЦСИ обычно восстанавливались дети из Фастовского учебно-реабилитационного центра, пациенты после инсульта, паллиативные больные. Здесь лечились дети с инвалидностью, а также возвращавшиеся с фронта ветераны.

Представители благотворительной организации TulSun Foundation, поддерживавшей клинику более двух лет, выразили глубокие соболезнования: «Прямым попаданием уничтожена клиника, где дети с инвалидностью получали шанс на полноценную жизнь. Сегодня эта надежда похоронена под обломками».

Они призвали всех не быть безразличными и приобщаться к сбору средств на восстановление разрушенного заведения.

Напомним, в результате массированного удара по Киеву ночью 23 июня погибли супруги из Житомирщины — Владимир Мосейчук и Анна Павлик. Их коллеги по работе поделились воспоминаниями о молодых супругах, погибших от российской атаки.

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