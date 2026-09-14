Россия уничтожила крупный завод на Житомирщине: производство остановили по меньшей мере на полгода

Завод Cersanit

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В Звягеле в Житомирской области после атаки российских реактивных БПЛА полностью прекратил работу завод по производству керамики Cersanit Invest.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В ходе атаки на территории предприятия находились работники. Их успели эвакуировать, потому обошлось без пострадавших. В то же время производственные мощности завода испытали значительные разрушения.

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«Атака нанесла серьезные повреждения предприятия, в частности ключевых элементов производственного цикла керамической плитки. При нынешнем состоянии возобновление производства и его дальнейшее функционирование невозможно», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас проводят детальную оценку масштабов разрушений и убытков, понесенных предприятием.

«На основании предварительной оценки Cersanit предполагает, что возобновление производственных мощностей завода будет продолжаться не менее шести месяцев», — отмечается в сообщении.

Завод является одним из самых крупных в Украине производителей керамической плитки и сантехники. Предприятие выстроили с нуля. Оно производит продукцию под брендами Cersanit и Opoczno, а также выпускает керамическую и акриловую сантехнику.

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Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 12 сентября нанесла удар по предприятию польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области.

Мы ранее информировали, что 12 сентября российские войска цинично атаковали ударным беспилотником остановку общественного транспорта с людьми Житомирской области.

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