- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия уничтожила крупный завод на Житомирщине: производство остановили по меньшей мере на полгода
Предприятие получило серьезные повреждения.
В Звягеле в Житомирской области после атаки российских реактивных БПЛА полностью прекратил работу завод по производству керамики Cersanit Invest.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В ходе атаки на территории предприятия находились работники. Их успели эвакуировать, потому обошлось без пострадавших. В то же время производственные мощности завода испытали значительные разрушения.
«Атака нанесла серьезные повреждения предприятия, в частности ключевых элементов производственного цикла керамической плитки. При нынешнем состоянии возобновление производства и его дальнейшее функционирование невозможно», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что сейчас проводят детальную оценку масштабов разрушений и убытков, понесенных предприятием.
«На основании предварительной оценки Cersanit предполагает, что возобновление производственных мощностей завода будет продолжаться не менее шести месяцев», — отмечается в сообщении.
Завод является одним из самых крупных в Украине производителей керамической плитки и сантехники. Предприятие выстроили с нуля. Оно производит продукцию под брендами Cersanit и Opoczno, а также выпускает керамическую и акриловую сантехнику.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 12 сентября нанесла удар по предприятию польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области.
Мы ранее информировали, что 12 сентября российские войска цинично атаковали ударным беспилотником остановку общественного транспорта с людьми Житомирской области.