Россия уничтожила украинские вертолеты второй раз за два месяца — Forbes

Вертолеты были уничтожены на пункте перевооружения и дозаправки.

Три украинских вертолета приземлились вблизи линии фронта. Российский беспилотник наблюдал за ними, и через несколько минут российская баллистическая ракета "Искандер" ударила по вертолётам.

Об этом пишет Forbes.

"Эта потеря сокрушительна для небольших авиационных сил украинской армии и является еще одним свидетельством того, что украинцы все еще пытаются поддерживать адекватную противовоздушную оборону вдоль 600-мильной линии фронта более широкой войны России против Украины", — говорится в издании.

По данным Forbes, пострадали пара ударных вертолетов Ми-24 и сопровождавший штурмовой вертолет Ми-17. Вертолеты выполняли дневные задания в субботу, приземлились на так называемом "передовом пункте вооружения и дозаправки" (FARP), прежде чем их заметил вражеский дрон.

FARP – это поле вблизи линии фронта, где вертолеты могут безопасно приземлиться, чтобы войска поддержки могли примчать с грузовиками, гружеными горючим и боеприпасами. Идея состоит в том, чтобы экипажи вертолетов быстро завершили дозаправку и перевооружение и вылетели до того, как враг сможет нацелиться.

"Украинцы ежедневно проводят операции FARP, поскольку их вертолеты выполняют миссии на низкой высоте вдоль линии фронта — доставляют провизию, доставляют раненых военных и бросают неуправляемые ракеты на российские силы", — говорится в Forbes.

В первые два года широкомасштабной войны FARP были относительно безопасными — вероятно, из-за того, что украинская ПВО защищала пункты заправки, а российская "цепь убийства" — процесс выявления целей и получения разрешения на атаку — была медленной.

Но боеприпасы украинского ПВО закончились. Россия научилась быстрее наводиться и атаковать.

"Россия использует новую технологию для улучшения связи между датчиками и стрелками", – написал прапорщик британской армии Блэр Баттерсби.

Этой весной российские беспилотники заходили глубже в украинский тыл. Российские ракеты и бомбы начали нацеливаться на наиболее уязвимые и ценные украинские средства в тылу.

Американский генерал Клер Гилл и его коллега майор Бриджит Дэй предугадали эту проблему еще три года назад. Армия США устанавливала большие FARP для десятков вертолетов. Но времена изменились.

"Только потому, что это сработало в прошлом, не обязательно означает, что это можно будет повторить. Концепция больших FARP имеет небольшие шансы на выживание", – написали военные.

Они были правы даже в случаях, когда FARP меньше. 13 марта или незадолго до этого российский беспилотник заметил тройку штурмовых вертолетов Ми-8 или Ми-17 из состава 12-й бригады армейской авиации украинской армии, которые перевооружались в поле в Новопавловке.

Ракета "Искандер" уничтожила два вертолета и убив по меньшей мере двух пилотов. Через два месяца это повторилось и примерно в той же местности.

По информации издания, с февраля 2022 года Украина потеряла 40 вертолетов. Но были отреставрированы некоторые старые суда. Также оказывается помощь от иностранных союзников. Однако это не значит, что украинская армия не должна беспокоиться. Каждый потерянный вертолет может означать двух или более погибших или раненых членов экипажа, а опытных авиаторов труднее заменить, чем борта.

"Потери на уязвимых FARP могут продолжаться, если украинцы не ускорят процедуры перевооружения и дозаправки, не добавят больше противовоздушной обороны над FARP или не перейдут к более безопасным ночным операциям — или какой-либо комбинации всех троих", — пишет издание.

Напомним, в Москве тем временем сгорел военный вертолет. Известно, что был подожжен российский военный самолет Ка-32 прямо на московском аэродроме. Он участвовал в войне против Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАКОЕ КРЫСТЬ! В Москве сгорел военный вертолет! ГУР провело молниеносную спецоперацию!

Читайте также: