Россия управляет "Шахедами" через Беларусь: как работает новая хитрая тактика врага и какие области под угрозой

Шахеды

Когда российские военные потеряли возможность пользоваться спутниковым интернетом Starlink, они придумали другой способ управлять своими беспилотниками. Теперь оккупанты полагаются на так называемую mesh-связь, используя для этого вышки на территории Беларуси.

Об этом рассказал авиаэксперт, офицер ПС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

Как работает «паутина» в небе

Раньше дроны получали команды напрямую через спутник. Теперь схема поменялась. В Белоруссии построили специальные башни связи. Они «общаются» только с теми российскими дронами, которые улетают ближе к границе.

А дальше эти первые дроны работают как роутеры, раздающие Wi-Fi. Они передают сигнал следующим беспилотникам, которые залетели глубже в Украину, а те еще дальше. Образуется своеобразная невидимая «паутина», где каждый дрон поддерживает связь с другими. Благодаря этому Россия может управлять «Шахедами» даже очень далеко от своих или беларуских границ.

Как глушить такие дроны

Эксперт объясняет, что просто отключить мобильную связь в приграничных городах недостаточно. Чтобы ослепить такие дроны, Украине нужны мощные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

«Нужно возвращаться к построению системы РЭБ „Покрова“, которую начинали делать еще в начале полномасштабного вторжения, проще применять каналы связи, то есть угнетение их, делать широкодиапазонным, чтобы можно было противодействовать любой угрозе в ближайшем диапазоне», — отмечает Храпчинский.

Кроме того, по его словам, нужно устанавливать вдоль границ и у важных объектов много разных датчиков: радаров, микрофонов и специальных камер, которые первыми будут замечать угрозу. Украинским разработчикам уже есть чем ответить врагу.

«Мы как производители сейчас активно работаем над созданием средств, которые могут противодействовать mesh-связи. Мы готовы предложить такие решения для наших военных», — уверяет специалист.

Главная проблема сейчас — отсутствие четкого плана от государства для производителей оружия. Храпчинский приводит в пример подход Великобритании, где правительство четко формирует заказ и выделяет на него деньги.

«Посмотрите на Великобританию. Страна сказала, что ей нужны баллистические ракеты стоимостью до 1 миллиона долларов, радиусом действия — 600 километров. Предсказала деньги и дала задание разработать их. Как это работает на Украине? Мы сами увидели угрозу, сами предложили решение, передали их военным, они прошли успешное испытание, провели модификацию и поставляем это ВСУ», — делится эксперт.

Из-за того, что все часто держится на инициативе самих разработчиков, разные компании делают разные детали (антенны, батареи), которые потом трудно соединить между собой.

Напомним, Россия изменила тактику воздушных атак, превратив дешевые БПЛА «Гербера» в носители ударных FPV-дронов.

Ранее эти аппараты использовали в качестве приманок для истощения ПВО, однако теперь их применяют по принципу «дрона-матки»: большой беспилотник доставляет FPV ближе к цели, после чего малый дрон совершает точечную атаку. «Гербера» значительно дешевле и проще иранских Shahed-136, имеет дальность до 640 км и стоит около 2 тысяч долларов.

После ограничения доступа к Starlink россияне начали использовать mesh-сети для управления дронами на большом расстоянии. Несмотря на небольшую боевую часть, FPV остаются эффективными против техники, РЛС и складов.