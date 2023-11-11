Россия усилила атаки баллистики: в ВСУ объяснили, что это означает

Россия усилила обстрелы баллистическими ракетами. Это свидетельствует о растерянности и отчаянии Кремля.

Об этом рассказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, за последние недели украинские военные фиксировали несколько атак врага с использованием баллистического вида вооружения, в частности на юге Украины.

Гуменюк добавила, что пуски баллистики – опасны, поскольку обнаружить траекторию удара – непросто. Она пояснила, что ракета сразу же поднимается в высшие слои атмосферы и оттуда уже направляет свой удар.

"Именно поэтому баллистика опасна. Выявление такой ракеты, сигнал воздушной тревоги и взрыв могут быть фактически одновременно", — отметила она.

Напомним, утром 11 ноября в Киеве прогремели взрывы, тогда объявили воздушную тревогу. По данным Воздушных сил, Россия пыталась атаковать столицу баллистики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЗРЫВЫ в КИЕВЕ до начала воздушной тревоги! ВСЕ, что известно об атаке столицы от ИГНАТА на 9 утра

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