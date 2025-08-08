ТСН в социальных сетях

Россия усилила атаки на приграничье: Демченко ответил, есть ли угроза на Сумщине

Враг увеличивает авиаудары по приграничной Сумщине: под прицелом и позиции военных, и мирные населенные пункты.

Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

Российские войска наращивают количество обстрелов приграничных общин Сумской области. Впрочем, продвинуться в глубь территории Украины на этом участке фронта захватчики не могут.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Продвинуться вглубь территории Украины враг не может - благодаря стойкости и героизму украинских защитников, в частности, подразделений ВСУ и ГНСУ. Пехотные группы, которые враг пытается направить на нашу территорию, активно уничтожаются", - подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

В пограничной зоне российские солдаты активно применяют боевую авиацию. В частности. оккупанты наносят удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Демченко говорит: кроме того, что враг целит по позициям украинских защитников, он наносит прицельные удары и по населенным пунктам. Наиболее уязвимыми остаются Юнаковская и Хотинская общины, где обстрелы проходят почти каждый день.

Напомним, бойцы элитного подразделения ГУР "Тимур" провели спецоперацию в Сумской области, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Издание The Telegraph отмечает, что наступление российских войск в Сумах было "внезапно остановлено" после этой операции.

В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ на Сумском направлении. Силы обороны, говорит он, хоть и постепенно, но освобождают захваченную врагом территорию. В частности, ВСУ взяли под контроль Кондратовку, Андреевку.

