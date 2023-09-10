Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия усилила авиаудары по Змеиному – Гуменюк назвала причины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
734
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия усилила авиаудары по Змеиному – Гуменюк назвала причины

Остров Змеиный

Наталья Гуменюк рассказала, как враг реагирует на возобновление судоходства из украинских портов.

Россия активизировала тактическую авиацию, в том числе в направлении острова Змеиный. Так враг реагирует на возобновление судоходства из украинских портов.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Время от времени сбрасывают там (на острове Змеиный — ред.) управляемые авиабомбы. Это все продолжение давления на гражданское судоходство, потому что предложенный Украиной гуманитарный коридор все-таки функционирующий и четыре судна уже им воспользовались, враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что это опасный путь. Поэтому есть угроза с воздуха", — пояснила она.

Гуменюк также добавила, что, кроме того, наличие вражеской авиации над акваторией Черного моря может свидетельствовать как раз и о сборе разведданных.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Россия пытается изготовить собственную версию иранских дронов-камикадзе "шахед", которыми атакует украинские города.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
734
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация