Россия усилила авиаудары по Змеиному – Гуменюк назвала причины

Наталья Гуменюк рассказала, как враг реагирует на возобновление судоходства из украинских портов.

Россия активизировала тактическую авиацию, в том числе в направлении острова Змеиный. Так враг реагирует на возобновление судоходства из украинских портов.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Время от времени сбрасывают там (на острове Змеиный — ред.) управляемые авиабомбы. Это все продолжение давления на гражданское судоходство, потому что предложенный Украиной гуманитарный коридор все-таки функционирующий и четыре судна уже им воспользовались, враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что это опасный путь. Поэтому есть угроза с воздуха", — пояснила она.

Гуменюк также добавила, что, кроме того, наличие вражеской авиации над акваторией Черного моря может свидетельствовать как раз и о сборе разведданных.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Россия пытается изготовить собственную версию иранских дронов-камикадзе "шахед", которыми атакует украинские города.

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