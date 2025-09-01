Россия усилила обстрелы Украины: в администрации Трампа готовят ответ

Последствия обстрелов Киева 31 августа

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против России на фоне ужесточения обстрелов украинских городов.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

Бессент отметил, что после телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским Россия фактически усилила бомбардировки, действуя вопреки ожиданиям.

"Он (Путин - ред.) устроил прямо противоположно тому, что собирался делать, и значительно активизировал обстрелы", - добавил министр финансов США.

По его словам, все варианты остаются на столе, и решение о санкциях будут обсуждать уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшие недели может значительно усилить интенсивность своих атак против Украины. По оценкам экспертов, Кремль использовал период перед саммитом на Аляске 15 августа, чтобы накопить запасы дронов-камикадзе и ракет.