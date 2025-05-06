Россия усилила провокации против войск НАТО на Балтийском море - детали

Российские военные / © Associated Press

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Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море и проводит демонстрации силы вблизи Латвии.

Об этом говорится в годовом отчете Службы военной разведки и безопасности (MIDD), оценившей угрозы со стороны РФ, пишет DELFI .

В отчете отмечено, что РФ прибегает к провокациям: нарушениям воздушного пространства, опасному сближению с самолетами и кораблями НАТО. Это увеличивает риск случайных инцидентов. MIDD считает, что такие действия имеют целью запугать противника и проверить его реакцию, а также ослабить доверие к оборонным возможностям стран Балтии.

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В 2024 году Россия реформировала Западный военный округ, создав вместо него Ленинградский и Московский. Первый отвечает за северо-западное направление, включая Балтию и Скандинавию. Второй — за Центральную Европу и частично Украину, вероятно, он будет действовать в связке с белорусскими войсками.

Также Россия создает новые подразделения: в Карелии появился новый армейский корпус, мотострелковые бригады вблизи Латвии превратят в дивизии, а морскую пехоту в Калининграде также в дивизию. Но реального роста военной силы на территории Латвии пока не произошло, ведь большинство ресурсов РФ направлены на войну в Украине.

Приоритетом остается подготовка мобилизованных и контрактников, в том числе в направлении использования беспилотников. В ВВС и ПВО основные усилия сосредоточены на разведке и защите от украинских дронов и ракет. MIDD констатирует, что РФ так и не смогла эффективно оградить свою территорию.

Из-за потерь и нехватки ресурсов РФ ограничила масштабные учения, но в 2025 году планирует стратегические маневры с Беларусью. В отчете отмечено: России будет трудно вернуться в мирную экономику, поэтому ее милитаризация будет продолжаться.

Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море и проводит демонстрации силы вблизи Латвии. Об этом говорится в годовом отчете Службы военной разведки и безопасности (MIDD), оценившей угрозы со стороны РФ.

В отчете отмечено, что РФ прибегает к провокациям: нарушениям воздушного пространства, опасному сближению с самолетами и кораблями НАТО. Это увеличивает риск случайных инцидентов. MIDD считает, что такие действия имеют целью запугать противника и проверить его реакцию, а также ослабить доверие к оборонным возможностям стран Балтии.

В 2024 году Россия реформировала Западный военный округ, создав вместо него Ленинградский и Московский. Первый отвечает за северо-западное направление, включая Балтию и Скандинавию. Второй — за Центральную Европу и частично Украину, вероятно, он будет действовать в связке с белорусскими войсками.

Также Россия создает новые подразделения: в Карелии появился новый армейский корпус, мотострелковые бригады вблизи Латвии превратят в дивизии, а морскую пехоту в Калининграде также в дивизию. Но реального роста военной силы на территории Латвии пока не произошло, ведь большинство ресурсов РФ направлены на войну в Украине.

Приоритетом остается подготовка мобилизованных и контрактников, в том числе в направлении использования беспилотников. В ВВС и ПВО основные усилия сосредоточены на разведке и защите от украинских дронов и ракет. MIDD констатирует, что РФ так и не смогла эффективно оградить свою территорию.

Из-за потерь и нехватки ресурсов РФ ограничила масштабные учения, но в 2025 году планирует стратегические маневры с Беларусью. В отчете отмечено: России будет трудно вернуться в мирную экономику, поэтому ее милитаризация будет продолжаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин обвинил страны Балтии в принятии «нацизма», чтобы создать информационные условия для предстоящей российской агрессии против членов НАТО.