Россия усилила террор Запорожья: город атакует подразделение, которое издевалось над Херсонской областью

Россия усилила террор Запорожья / © Запорожская ОВА

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Российские оккупанты существенно интенсифицировали обстрелы Запорожья. Враг изменил тактику и увеличил использование дронов. Для усиления атак на гражданскую инфраструктуру враг перегруппировал на это направление подразделение, которое ранее систематически било по Херсонской области.

Об этом глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил в эфире телемарафона «Єдині новини».

В Запорожскую область перебросили россиян, которые терроризировали Херсонскую

«Последние две недели Запорожье живет в условиях усиленных атак. Враг сменил тактику и увеличил интенсивность применения беспилотников. Причина нам ясна — на Запорожское направление переброшено одно из подразделений, которое раньше терроризировало Херсонскую область, а сейчас терроризирует Запорожье», — сказал Федоров.

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Россияне начали использовать дроны с искусственным интеллектом, FPV-дроны, КАБы. Запорожью нужно противодействие в таких условиях.

Федоров пояснил, что у украинских военных уже есть отработанные алгоритмы борьбы с FPV-дронами, но обезвреживание дронов типа «Молния» с элементами искусственного интеллекта остается более сложной задачей.

«Ищем средства противодействия. Вчера только один из 9 таких дронов залетел на территорию города», — добавил Федоров.

Кроме всего, россияне наращивают использование КАБов. В частности, во время утренней атаки около 05:00 взрывы прогремели на территории гаражного кооператива и предприятия пищевой промышленности, в результате чего ранения получили три человека.

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Отдельным фокусом вражеских ударов остаются объекты топливно-энергетического сектора. В последнее время зафиксировано 55 атак на заправки в Запорожье и области, однако это не привело к дефициту или ажиотажу на АЗС.

В регионе продолжают принимать меры безопасности: на административные здания, больницы, школы и социальные учреждения наносят защитную бронепленку, а также развертывают антидроновые сетки.

Сколько километров осталось россиянам до Запорожья

Напомним, российские войска находятся примерно в 30 километрах от Запорожья, а ближайшим к областному центру остается Ореховское направление.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинские силы ведут ожесточенные бои у Плавней и Приморского и оттесняют врага от Степногорска, тогда как заявления российского руководства о существенных успехах на фронте являются умышленной дезинформацией, преувеличивающей реальность втрое.

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