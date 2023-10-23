Россия усилила удары по Херсону: Гуменюк рассказала о тактике оккупантов

Россияне прицельно бьют по тем местам в Херсоне, где есть люди.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что россияне используют ковровый способ покрытия для ударов по Херсону.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

Так, Гуменюк сказала, что враг использует оружие, которое не выборочное, не точечное.

"Даже артиллерийские обстрелы проходят сугубо по жилым кварталам. Понимание есть, что пострадают гражданские люди. Например, с дронов они сбрасывают осколочные боеприпасы в места, где вероятно должны быть люди – выдача гуманитарной помощи, рынки, площади перед супермаркетами – это все направлено на террор мирного населения", — подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 23 октября россияне массированно атаковали Одесскую область дронами.

Читайте также: