Россия усилила ядерный террор на Запорожской АЭС: эксперт назвала причины

Независимый эксперт по ядерной энергетике предположила, в чем заинтересован враг.

Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

Независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала 24 каналу, почему Россия усилила ядерный террор на Запорожской АЭС.

"Начались обстрелы Запорожской станции. Попали снаряды на площадку, где находятся контейнеры с отработанным ядерным топливом. Вчера россияне обстреляли с территории профилактория ЗАЭС сам город. При этом российские СМИ утверждают, что это делают украинские военные. Это шантаж и провокация. на ноту постоянного представительства РФ о том, что это сделали украинские военные. На самом деле они так поднимают ставки, когда у них не очень хорошие дела на фронте", — отметила эксперт.

Она добавила, что оккупанты заинтересованы в работающем ЗАЭС.

"Как вы знаете, в июне наши попали в "вышки Бойко". Именно оттуда уходил газ на тепловые электростанции в Крым. Чтобы обеспечить Крым электроэнергией, им нужна целая работоспособная ЗАЭС. Они намерены выключить станцию от объединенной энергосистемы Украины", — отметила Кошарна.

По ее словам, это реально сделать.

Также эксперт назвала причину российского ядерного террора.

"Они запугивают. Хотя, конечно, от России ожидать можно всего. Они завели тяжелую бронетехнику в машинные залы — пожароопасные помещения. Я уверена, что бомбить реакторное отделение они не будут, но испугать, прежде всего иностранцев, — вот их задача. Мол, посмотрите, это украинские военные ставят нас на грань ядерной катастрофы", — добавила она.

По словам эксперта, станции, а именно ЗАЭС, не проектировались по обеспечению защиты от крылатых ракет. Это опасно. Кошарная назвала ситуацию на ЗАЭС кризисной.

"Если учесть, что вчера ранили сотрудника после обстрела площадки сухого хранилища, похитили несколько человек из звена среднего менеджмента, понятно, что такой 5-месячный стресс приведет к тому, что риск ошибок операторов реакторных установок возрастет", — добавила эксперт.

Она также напомнила, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал генерального секретаря ООН и МАГАТЭ направить миссию безопасности на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Лубинец напомнил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в официальном заявлении констатировал нарушение пяти из семи основополагающих принципов ядерной безопасности, а именно: нарушена физическая целостность объекта, его постоянная работоспособность, стабильный персонал, способный работать, бесперебойное питание и бесперебойное питание осуществление радиационного мониторинга

Относительно возможности МАГАТЭ легитимизировать присутствие россиян на станции, эксперт считает это маловероятным.

"Комиссия МАГАТЭ не сможет предоставить положительное заключение о работе станции, поскольку там нарушены все нормы безопасности. Миссия должна быть в ближайшее время", — добавила эксперт.

Напомним, российские кафиры 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку на Запорожскую АЭС и призвал предоставить доступ к АЭС для специалистов МАГАТЭ после очередного обстрела станции российскими захватчиками.

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