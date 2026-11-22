Война / © Associated Press

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Российские оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону на востоке и юге Украины. Самые интенсивные штурмы за прошедший день зафиксировали на Донетчине .

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 22:00 21 ноября.

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Больше всего атак произошло на Покровском направлении. Российские войска 13 раз пытались продвинуться вблизи Свободного и Доброполья, а также в направлении Кучерового Яра, Черниговки, Святогорки, Мирного, Сергеевки и Новопавловки.

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На момент вечернего возведения три вражеских штурма еще продолжались.

Напряженной оставалась ситуация и в Константиновском направлении. Украинские защитники отбили десять атак в районе Константиновки и в направлении Новопавловки. Еще одно боевое столкновение продолжалось.

На Гуляйпольском направлении российские войска семь раз атаковали украинские позиции в сторону Нового Запорожья, Согласия, Доброполья, Воздвижовки, Гуляйпольского и Новоселовки.

Боевые столкновения также происходили на других участках фронта.

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По информации Генштаба, в течение дня российская армия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применив 162 управляемых авиабомба.

Кроме того, оккупанты использовали 4445 дронов-камикадзе и совершили 1599 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских военных.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему урон.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские военные взяли в плен российского бойца, снявшего видео с флагом РФ в селе Шиловка на Покровском направлении. Россия использовала эту запись, чтобы заявить о захвате населенного пункта, хотя на самом деле село до сих пор удерживают украинские защитники.

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Ранее мы писали, что российские военные командиры низшего звена могут преувеличивать успехи своих подразделений и вводить высшее руководство в заблуждение о реальной ситуации на фронте в Украине .

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