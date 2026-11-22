- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия усиливает давление на фронте: Генштаб сообщил, где продолжаются ожесточенные бои
В течение 21 ноября на фронте произошло 116 боевых столкновений, а наибольшую активность русские войска проявляли на Покровском и Константиновском направлениях.
Российские оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону на востоке и юге Украины. Самые интенсивные штурмы за прошедший день зафиксировали на Донетчине .
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 22:00 21 ноября.
Больше всего атак произошло на Покровском направлении. Российские войска 13 раз пытались продвинуться вблизи Свободного и Доброполья, а также в направлении Кучерового Яра, Черниговки, Святогорки, Мирного, Сергеевки и Новопавловки.
На момент вечернего возведения три вражеских штурма еще продолжались.
Напряженной оставалась ситуация и в Константиновском направлении. Украинские защитники отбили десять атак в районе Константиновки и в направлении Новопавловки. Еще одно боевое столкновение продолжалось.
На Гуляйпольском направлении российские войска семь раз атаковали украинские позиции в сторону Нового Запорожья, Согласия, Доброполья, Воздвижовки, Гуляйпольского и Новоселовки.
Боевые столкновения также происходили на других участках фронта.
По информации Генштаба, в течение дня российская армия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применив 162 управляемых авиабомба.
Кроме того, оккупанты использовали 4445 дронов-камикадзе и совершили 1599 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских военных.
Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему урон.
Война в Украине — последние новости
Напомним, украинские военные взяли в плен российского бойца, снявшего видео с флагом РФ в селе Шиловка на Покровском направлении. Россия использовала эту запись, чтобы заявить о захвате населенного пункта, хотя на самом деле село до сих пор удерживают украинские защитники.
Ранее мы писали, что российские военные командиры низшего звена могут преувеличивать успехи своих подразделений и вводить высшее руководство в заблуждение о реальной ситуации на фронте в Украине .