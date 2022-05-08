Россия усиливает фильтрационные меры в Херсоне, Голой Пристани и Геройском – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на фронте.

Так, продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях.

В частности, враг усиливает фильтрационные меры подразделениями "Росгвардии" в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 8 мая.

"Сохраняется вероятность проведения штурмовых действий на отдельных направлениях с целью улучшения тактического положения, сковывания наших войск и недопущения опрокидывания резервов", – отмечается в сообщении.

Напомним, на захваченной Херсонщине захватчики удерживают в подвалах около полутысячи человек, и есть пытки. У оккупантов списки активистов и участников АТО: к ним приходят домой и похищают.

Полиция Берлина свернула большой украинский флаг, который принесли активисты к мемориалу погибшим во Второй мировой войне

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